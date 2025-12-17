Jedni ih tjeraju, drugih im posvetili život: Cijene će vas šokirati

Dok jedni muku muče da ih otjeraju s terasa drugi su im posvetili život. Golubovi su jednim opsesija, drugim ljubav i hobi. Muhamed iz Srebrenika je jedan od zaljubljenika u ovu vrstu ptica. U golubarstvu je šest decenija, ali i danas pamti kako je nabavio prvog goluba i kako je on izgledao.

“Prvi je bio nekakav šaren, nikakve rase nije bilo uglavnom znam da ga je bilo teško tada nabaviti i dobro plaćen otac je bio zemljoradnik i morao je dosta para izdvojiti zato međutim danas je to postalo dosta jeftin o opet dobri primjerci se dobro plaćaju. Znam, ja imam vrste neke koje se lijepo plate po 100 maraka 150, a ima ovih sportskih što plaćaju ovi koji imaju para, a mi penzioneri uklapamo se”, kaže Muhamed Sarajlić iz Srebrenika.

Na tradiciju golubarstva ponosni su i Dervenćani. Nekada je u tom gradu bilo više od hiljadu odgajivača, a vjerni su čuvari dvije rase. Travničani ljubomorno čuvaju svog i nabrajaju prednosti zbog kojih bi zaljubljenici u golubove trebalo da biraju baš travnički rasu.

Zanimljivosti Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

“Travnički kratkokljuni golub je golub znači koji faktički vodi porijeklo od pertlova on je međunarodno priznata rasa koja se pojavljuje u bijeloj, crnoj, plavoj, zelenoj boji uglavnom to je jedan pitom golub vrlo interesantan djeci jer je umiljat nije nimalo agresivan”, kaže Sead Šuškić, uzgajivač golubova iz Travnika.

“Derventa je specifična Derventa drži komarovske i bačke golubove drži i ostale rase, ali ko ne drži bačke taj nije golubar u Derventi. Tako je otkad sam ja ja imam 66 godina ima i starijih odgajivača od 80 taj ko ne drži te golubove. Derventa je nekad imala 1.500 golubara, ali ko nije držao te golubove on nije golubar”, kaže golubar iz Dervente Milovan Martić.

Izložba golubova

Bački prevrtač među zahtjevnijim je rasama, ali čest kod nas i po mišljenju sudija savršeniji nego u državi nastanka. Uprkos trudu koji traži mnogi se odlučuju upravo za njega.

“Za bački prevrtač on spada u grupu prevrtača, kod njih je specifično kratak kljun, jako tijelo, znači posebno se gleda na taj njegov kljun, oblik glave, kljuna teška jedna od težih rasa za odgoj. To je rasa teška zato što ona ne može sama hraniti svoje mlade oni mora se dohranjivati, to mora odgajivač 24 sata nad njima lebdjeti da bi se othranilo”.

Bdiju nad njima, njeguju ih nose na izložbe. Čine sve da imaju savršene uslove i ljeti i zimi.

“Golub je zaštićen perjem tako da on nema ima svoju tjelesnu temperaturu koja ga i hladi i grije, bitno je da normalno da ima uredne uslove za držanje, vitamine vodu hranu čisti i nema problema nikakvih normalno golubana mora biti svaka zaštićena na neki način najlonom da li pleksiglasom”, kaže Edin Mujkanović, odgajivač iz Doboja.

Za svoje ljubimce ništa im nije teško. Ponosno ih čuvaju ali o njima pričaju sa sjetom. Brine ih što njihov entuzijazam ne dijele i potomci pa uprkos ljubavi i znanju sticanom decenijama nema mnogo zainteresovanih među ljudima na kojem bi sve to prenijeli.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs