Logo
Large banner

Ubijen profesor nuklearnih nauka u Americi

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

08:51

Komentari:

0
Убијени професор са МИТ
Foto: Tanjug/AP/MIT/Jake Belcher

Profesor Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) Nuno F. G. Loureiro (47) ubijen je u svom domu u Bruklajnu, u saveznoj državi Masačusets, a vlasti su pokrenule istragu o ubistvu, prenosi danas AP.

Prema navodima Okružnog tužilaštva Norfolka, Loureiro je zadobio teške povrede u svom stanu, a preminuo je juče u lokalnoj bolnici.

Do sada nijedan osumnjičeni nije priveden, a istraga je u toku.

Loureiro, fizičar i naučnik u oblasti nuklearne fuzije, pridružio se MIT-u 2016. godine, a prošle godine imenovan je za direktora Centra za plazma nauku i fuziju.

Centar je jedna od najvećih istraživačkih laboratorija na MIT-u, sa više od 250 zaposlenih raspoređenih u sedam zgrada.

Едвард Мордрејк

Zanimljivosti

Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

Rođen u Vizeu, u centralnom Portugalu, Loureiro je studirao u Lisabonu, a doktorirao u Londonu.

Prije dolaska na MIT radio je kao istraživač u Institutu za nuklearnu fuziju u Lisabonu, navodi se u saopštenju MIT-a.

Bio je oženjen.

Profesor inženjerstva Denis Vajt rekao je za kampusnu publikaciju MIT-a da je Loureiro bio "univerzalno cijenjen kao mentor, učitelj, kolega i lider".

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Nuno F. G. Loureiro

profesor

naučnik

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човјек са два лица

Zanimljivosti

Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

3 h

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Svijet

Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

2 d

0
Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

Nauka i tehnologija

Zašto neke životinje jedu svoje mladunce: Naučnici otkrivaju koji faktori utiču na kanibalizam

3 d

0
Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

5 d

0

Više iz rubrike

Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

Svijet

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

3 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Svijet

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

3 h

1
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Svijet

Napadač iz Sidneja se tereti za čak 59 krivičnik djela, uključujući i terorizam

4 h

1
Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Svijet

U Sidneju danas Dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj, počele sahrane

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner