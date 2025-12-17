Ubijen profesor nuklearnih nauka u Americi

Profesor Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) Nuno F. G. Loureiro (47) ubijen je u svom domu u Bruklajnu, u saveznoj državi Masačusets, a vlasti su pokrenule istragu o ubistvu, prenosi danas AP.

Prema navodima Okružnog tužilaštva Norfolka, Loureiro je zadobio teške povrede u svom stanu, a preminuo je juče u lokalnoj bolnici.

Do sada nijedan osumnjičeni nije priveden, a istraga je u toku.

Loureiro, fizičar i naučnik u oblasti nuklearne fuzije, pridružio se MIT-u 2016. godine, a prošle godine imenovan je za direktora Centra za plazma nauku i fuziju.

Centar je jedna od najvećih istraživačkih laboratorija na MIT-u, sa više od 250 zaposlenih raspoređenih u sedam zgrada.

Zanimljivosti Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

Rođen u Vizeu, u centralnom Portugalu, Loureiro je studirao u Lisabonu, a doktorirao u Londonu.

Prije dolaska na MIT radio je kao istraživač u Institutu za nuklearnu fuziju u Lisabonu, navodi se u saopštenju MIT-a.

Bio je oženjen.

Profesor inženjerstva Denis Vajt rekao je za kampusnu publikaciju MIT-a da je Loureiro bio "univerzalno cijenjen kao mentor, učitelj, kolega i lider".

(Telegraf)