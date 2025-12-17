Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

Užasan zločin potresao je grad Jelenja Gora u Poljskoj. Tijelo djevojčice (11) pronađeno je pored osnovne škole, a za njeno ubistvo osumnjičena je njena školska drugarica.

Prema pisanju nekoliko lokalnih medija, svjedoci su pozvali policiju u ponedjeljak popodne jer su se dvije djevojčice svađale na ulici. Osnovna škola u koje obje idu nalazi se samo 200 metara dalje.

Kada su policajci stigli, djevojčica je ležala beživotno pored malog potoka.

''Na njenom telu su bile vidljive povrede nanijete oštrim predmetom'', rekla je Eva Venglarovič-Makovska, portparolka okružnog tužilaštva.

Oružje kojim je počinjeno ubistvo je pronađeno; prema riječima vlasti, to je ruski lovački nož Finka sa fiksnom oštricom.

Osumnjičeni počinilac je takođe identifikovan.

''Ona je dvanaestogodišnja djevojčica koja je pohađala istu školu kao i žrtva'', rekli su nadležni.

Pavel Domagala, direktor osnovne škole, rekao je da su duboko potrešeni ovim što se dogodilo.

Takođe je govorio o učenici koja je tako mlada umrla.

''Bila je divna djevojčica, vesela, imala je odlične rezultate u školi i bila je učenica za primjer. Volontirala je u školi, učestvovala na takmičenjima i sporskim događajima, bila je multitalentovana. Njena smrt je veliki gubitak za nas'', rekao je direktor.

Djevojčica osumnjičena za ubistvo je ispitana, ali nisu objavljeni dodatni detalji. Pošto je u pitaju maloljetnica, porodični sud je preuzeo slučaj i naredio pritvor.

Motiv za užasni zločin je trenutno misterija za istražitelje.

''Nisu bile drugarice, poznavale su se samo površno'', rekli su iz tužilaštva.

Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će u grad biti poslato 16 psihologa kako bi pomogli stanovnicima u obradi onoga što se dogodilo.

Gradonačelnik Ježi Lužnjak proglasio je dan sahrane danom žalosti u Jelenji Gori. Datum sahrane još nije određen, prenosi Telegraf.