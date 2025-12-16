Objavljene slike hapšenja Nika Rajnera: Zaklao roditelje i otišao u grad

Izvor:
Policija Los Anđelesa potvrdila je da su reditelj filma "Kad je Hari sreo Sali" Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u svom domu u nedjelju, 14. decembra, a njihov 32-godišnji sin sada je glavni osumnjičeni.
Vijest o tragičnoj smrti para šokirala je Holivud, a brojne kolege i prijatelji opraštaju se od cijenjenog glumca i reditelja, kao i od njegove supruge, s kojom je bio u braku 36 godina.
Policija je u nedjelju poslijepodne pozvana na njihovu adresu u Los Anđelesu, gde su zatekli tijela dvoje preminulih odraslih osoba. Zbog ubistva, uhapšen je njihov sin Nik (32) koji je ranije govorio o borbi sa problemima zavisnosti i brojnim, neuspjelim rehabilitacijama na koje su ga slali roditelji.
JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A.— Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) December 16, 2025
24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party. pic.twitter.com/PXBIo4inem
