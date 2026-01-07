Starinski recept za Božićnu česnicu koja uvijek ispadne mekana

Prava Božićna česnica nikada nije bila samo hljeb. Ona je tiha porodična molitva, sjećanje na pretke i poruka da se kuća ne gradi samo zidovima, već rukama, strpljenjem i dobrim mislima.

Zato se česnica mesi polako, bez žurbe i bez straha da nešto može da pođe po zlu.

Ako ste ikada brinuli da li će testo nadoći ili da li će pogača ispasti tvrda, ovdje možete da odahnete. Ovo je starinski, provjereni recept koji ne traži egzotiku, već pažnju.

Tajna je jednostavna, sve mora biti mlako, sve mora biti mirno i sve se radi sa vjerom da će uspjeti.

Sastojci koji nose tradiciju

Prije nego što počnete, važno je da znate jedno. Hladni sastojci su najčešći razlog za neuspjeh. Brašno, voda i kvasac moraju biti na sobnoj temperaturi, jer tijesto pamti svaku grešku.

1 kg mekog brašna, tip 400

500 ml mlake vode

1 kocka svježeg kvasca ili 2 kesice suvog

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

100 ml ulja ili istopljene masti

1 novčić, dobro opran i iskuvan

Potrebno vam je kilogram mekog brašna, tip 400 je najbolji izbor ako želite meku i vazdušastu česnicu. Pripremite pola litra mlake vode, jednu kocku svježeg kvasca ili dvije kesice suvog, kašičicu šećera, dvije kašičice soli i oko sto mililitara ulja ili istopljene masti.

Ne zaboravite novčić, dobro opran i iskuvan, jer bez njega česnica nema svoju priču.

Kako se mijesi prava Božićna česnica

Prvi korak je uvijek isti i uvek važan. U malo mlake vode razmutite kvasac, šećer i kašiku brašna. Ostavite ga nekoliko minuta da zapjeni. Kada se pojave mjehurići, znate da je spreman.

U veću posudu sipajte brašno, napravite udubljenje u sredini i dodajte so, ulje i nadošli kvasac. Postepeno dodajte ostatak vode i mesite strpljivo. Tijesto treba da bude glatko, elastično i mekano pod prstima, ali da se ne lijepi. Stariji su govorili da se česnica mijesi dok ruke ne zabole, jer se tada u nju prenosi snaga kuće.

Pred kraj ubacite novčić i dobro ga sakrijte u testu. Oblikujte pogaču u krug, stavite je u podmazan pleh i ukrasite po želji. Pletenice, krst, klasje ili ptice, svaki simbol nosi svoju poruku i svoju želju.

Pečenje i miris doma

Prije pečenja, česnica mora da odmori. Pokrijte je čistom krpom i ostavite najmanje pola sata da nadođe. Premažite je žumancetom kako bi dobila zlatnu boju i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni, pa smanjite na 180. Kada kuhinja zamiriše, znate da je blizu.

Prava Božićna česnica se ne siječe. Ona se lomi rukama, dijeli bez riječi i pamti dugo nakon praznika. U tom trenutku shvatite da mekota hljeba nema veze samo sa brašnom, već sa onim što ste u njega uneli dok ste mijesili, piše portal "Ona".