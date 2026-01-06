Za ovo je potrebno pola minuta, a može da vam spasi život

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da više od 100 vozača i putnika svake godine izgubi život samo zato što nisu vezali sigurnosni pojas.

To nisu samo brojevi i statistika, to je porazna realnost. Na prednjem sjedištu pojas koristi oko 85 odsto putnika. Na zadnjem sjedištu - tek 20 odsto. Svake godine se otkrije više od 170.000 prekršaja nekorišćenja pojasa", naveo je MUP u Instagram objavi.

Dodaje se da sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrti do 50 odsto na prednjem sjedištu, a čak do 75 odsto na zadnjem. Sledeći put, kada budete vozili, izgovorite dve reči- 'veži pojas'. Možda ćete nekome spasiti život... Sudari se dešavaju u sekundi. Izgovori ne važe u toj sekundi. Pojas važi", navodi se u objavi.