Ova 4 horoskopska znaka privlače novac i uspjeh bez muke

Izvor:
Alo
06.01.2026
19:41
Komentari:0
Prema astrologiji, postoje četiri horoskopska znaka koja imaju urođenu sreću i gotovo uvijek prolaze bolje od drugih.
Iako im ništa nije poklonjeno, okolnosti se nekako uvijek okrenu u njihovu korist – bilo da je riječ o novcu, karijeri ili životnim prilikama.
Uvijek su na pravom mestu u pravo vrijeme. Blizanci imaju nevjerovatnu sposobnost da prepoznaju priliku prije svih. Njihov vladar Merkur daje im brz um, komunikativnost i snalažljivost. Zahvaljujući radoznalosti i kontaktima, oni stalno dolaze do pravih informacija, dobrih poslova i novca.
Lav sam stvara sreću. Lav ne čeka da mu se stvari dese, on ih pokreće. Njegov vladar Sunce donosi harizmu, samopouzdanje i prirodnu moć privlačenja uspeha. Gdje god da se pojavi, Lav ostavlja snažan utisak, a ljudi mu vjeruju. Univerzum mu često uzvraća velikim prilikama i priznanjem u obliku uspeha i velikog novca.
Sreća ih prati nevidljivo. Ribe ne jure uspeh, ali on ih gotovo uvijek pronađe. Pod uticajem Neptuna, imaju snažnu intuiciju koja ih nikada ne iznevjeri i uvijek ih vodi pravim putem. One osećaju pravi trenutak za odluke, promjene i kada poslušaju svoj unutrašnji glas često prođu bolje nego što su očekivale, čak i kada sve djeluje neizvjesno.
Sreća im je životna filozofija. Za Strijelčeve, sreća nije slučajnost. Njihov vladar Jupiter, planeta obilja i zaštite, donosi im optimizam i vjeru da se sve dešava s razlogom. Čak i u teškim trenucima, Strijelac zrači pozitivnom energijom i baš tada mu se otvaraju nova vrata, piše Alo.
