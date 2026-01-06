Logo
Nije kraj padavinama, stižu nove

06.01.2026

19:39

Није крај падавинама, стижу нове
Foto: ATV

Iako je u većem dijelu BiH hidrometeorološka situacija i dalje složena, za srijedu (7. januar) su najavljene nove padavine.

Očekuje se novi snijeg, ali i kiša što dodatno može zakomplikovati situaciju u ugroženim područjima. Snježne padavine i sutra očekuju Republiku Srpsku i FBiH, dok će na jugu padati jaka kiša.

Noćas i sutra ujutru jače snježne padavine očekuju se pogotovo na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Padavine će tokom slabiti, osim na istoku gdje će i dalje padati jak snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača. Očekuje se od pet centimetara novog snijega na zapadu do 20 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više. Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus dva, na jugu od dva do sedam, a dnevna od minus šest do nula, na jugu od četiri do 10 stepeni Celzijusovih.

„Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Poslije podne i tokom noći snijeg je moguć i u sjevernim područjima Hercegovine. Visina novog snježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne, uglavnom, između 10 i 20, na planinama do 35 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od -6 do 0, na jugu od 4 do 10 °C, stoji u objavi federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Никола Јокић

Košarka

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

Za Novu BH se oglasio i bh. meterolog Nedim Sladić koji upozorava da se nestabilne vremenske prilike nastavljaju.

„Padavina ne bi trebala biti u tolikom obilju kao što je to bio slučaj protekla dva dana, ali će i dalje biti jačeg intenziteta, što na već postojeće probleme može dodatno pogoršati situaciju, iako se nadam da do toga neće doći", rekao je Sladić.

Stabilizacija vremena, prema njegovim riječima, očekuje se u drugom dijelu sedmice.

"Važno je istaći da bi padavine trebale početi slabiti s odmicanjem ovog poremećaja tokom drugog dijela srijede, naročito u četvrtak, kada očekujemo prestanak padavina i razvedravanje sa sjeverozapada", pojasnio je.

Ipak, problem su onda niske temperature.

"Kada dođe do razvedravanja, uz snijeg na podlozi, pojačaće se izračavanje tla. Vedra noć doprinijeće tome da minimalne temperature zraka na planinama padnu ispod minus 20 stepeni Celzijusa, dok bi u nizinama mogle dosezati i do minus 15", upozorio je Sladić.

Vremenska prognoza

