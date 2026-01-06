Logo
U dobojskoj bolnici zabranjene posjete pacijentima

ATV

06.01.2026

16:33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима
Foto: Pexels

U Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju zabranjene su posjete pacijentima zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području grada, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Ova mjera je na snazi do daljeg.

Снијег

Region

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

Uprava Bolnice donijela je odluku o zabrani na osnovu preporuke bolničke Komisije za suzbijanje i sprečavanje intrahospitalnih infekcija.

Doboj

bolnica

