U dobojskoj bolnici zabranjene posjete pacijentima

Izvor:
ATV
06.01.2026
16:33
Komentari:0
U Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju zabranjene su posjete pacijentima zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području grada, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
Ova mjera je na snazi do daljeg.
Region
U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode
Uprava Bolnice donijela je odluku o zabrani na osnovu preporuke bolničke Komisije za suzbijanje i sprečavanje intrahospitalnih infekcija.
Republika Srpska
3 h0
Emisije
3 h0
Savjeti
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu