Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

Pjevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje odnosa sa Manetom Ćurivojom Kasperom sa kojim je održavala vezu na daljinu dok on nije nedavno došao u Srbiju, upoznao je i vjerio.

Pjevačica je sada rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.

Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.

"On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao", rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.

Podsjetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije “Amidži šou”, na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.