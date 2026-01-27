Logo
Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

27.01.2026

22:54

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира
Pjevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje odnosa sa Manetom Ćurivojom Kasperom sa kojim je održavala vezu na daljinu dok on nije nedavno došao u Srbiju, upoznao je i vjerio.

Pjevačica je sada rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.

Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.

"On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao", rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.

Skandal na vjenčanju: Mladoženja bacio tortu, mlada pobjegla

Podsjetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije “Amidži šou”, na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

Mina Kostić

23

05

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

22

59

Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

22

57

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

22

54

22

52

Promjene na tijelu koje ukazuju na nedostatak vitamina: Ne ignorišite ih

