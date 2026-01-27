Logo
Dara Bubamara otkrila da je u srećnoj vezi, pa progovrila i o proširenju porodice

27.01.2026

Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице
Foto: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Odnos pjevačice Mine Kostić i njenog novog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera posljednjih dana je česta tema u javnosti, a o njihovom odnosu oglasila se i Dara Bubamara, koja je tom prilikom, govoreći o ljubavi, nenametljivo otkrila detalje iz emotivnog života.

Iako ne krije da je srećna i zaljubljena, Dara ističe da svoj odnos želi da zadrži daleko od očiju javnosti, te da ne razumije potrebu za javnim eksponiranjem partnera.

– Meni je to hit, šta da kažem. Vole se ljudi, nek su živi i zdravi. Samo ja nisam za to eksponiranje dečka u javnosti – rekla je Dara, pa istakla da ona nikada ne bi pristala na prosidbu pred kamerama.

– Nema šanse. Ja sam pametna žena, ćutim, radim, uživam, ali kad bi vidjeli mog dečka, i kako se ponaša, svi bi poludili, ali što to da radim? Da sebi kao dižem cijenu nešto? Moj privatan život je moja stvar, mislim jedino ako u budućnosti bude baš nešto ozbiljno, mada je već ozbiljno – dodala je pjevačica čime je jasno poručila da je u stabilnoj vezi.

Na samom kraju, Dara je dodatno zaintrigirala javnost kada se povela priča o proširenju porodice, ne isključivši mogućnost da joj se uskoro ispune i te želje.

– Jao ljudi, aj ćao, odoh, kod mene je sve moguće! – našalila se ona na konto pitanje da li će u njen dom uskoro stići rode.

