Dodik: Susret sa patrijarhom Jerusalimskim uvijek poseban događaj

27.01.2026

15:41

Теофил Трећи са делегацијом Српске
Foto: ATV

Današnji dan smo počeli posjetom patrijarhu jerusalimskom Teofilu Trećem. To je uvijek poseban događaj, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, tokom posjete Izraelu.

"Razgovarali smo o odnosima Srpske i ovdje patrijaršije, o tome na koji način se razvijaju globalni odnosi. Bilo je interesantno slušati patrijarha i njegovo poimanje i ocjene o razvoju globalnih procesa u kome se snažno založio za jačanje identiteta i ličnog i zajedničkog. To je nešto što je dio tradicije i kulture. Ovu čast doživljavam kao izraz dubokog poštovanja prema srpskom narodu i Republici Srpskoj", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sveti grob je srce hrišćanske tajne, mjesto posebnog sjećanja za svakog hrišćanina.

Dodik je naglasio da političko Sarajevo ne podržava Izrael niti podržava jevrejski narod.

"Kad god mogu, pokušavaju da podcjene i ponize Izrael. Od konferencije rabina, izbacivanja pasoša, u vezi sa Hagadom, pa do onog slučaja kada je Izraelska ambasada u BiH htjela da prikaže dokumentarni film o 7. oktobru, što oni naravno nisu dozvolili", kaže Dodik.

On je poručio da Izrael i njegov narod ima veliku volju i vjeru da sačuvaju svoju državu.

"S druge strane muslimani nemaju snagu da naprave svoju državu. Oni su uvijek bili podanici. Njihovi preci danas žive na prostoru BiH, izgledaju kao mi, imaju slična prezimena kao i mi. Sada ti isti hoće nama da kažu da su naši preci pogriješili što su se borili za svoju vjeru. I kada bi njihov koncept kojim slučajem pobijedio, oni ne bi znali da upravljaju državom. Koncept da nije važna vjera pada u vodu, jer zašto su onda izlazili iz Jugoslavije, ako je to tako", podvukao je Dodik.

