Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

Lider SNSD-a Milorad Dodik nazvao je skandaloznom presudu Sene Uzunović koja je osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog dizanja tri prsta i fotografija Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te predložio da se održi svenarodni miting da se iskaže protivljenje takvoj odluci.

Dodik je istakao da Uzunovićeva, sudija Suda BiH, ima ratni poriv, da je to žena koja je ratovala na drugoj strani, te da je donijela sramnu presudu.

"Sad joj neko dao sudsku moć da ona presuđuje. Nevjerovatno je da ne smijete dignuti tri prsta. Da to kao nešto vrijeđa. To je tradicionalni srpski pozdrav", rekao je Dodik novinarima u Jerusalimu.

Dodik ocijenio je takva presuda još jedan primjer skandalozne sudske prakse usmjerene protiv Srba.

"Tri godine zatvora. Zar oni misle da će to neko dopustiti. Ja ću predložiti da se svi okupimo oko ovog slučaja i održimo veliki svenarodni miting.

Poručio je da je riječ o još jednom primjeru razgradnje BiH i potkopavanja autonomije Republike Srpske i identiteta srpskog naroda.

Napomenuo je da je Uzenovićeva bila komandant, odnosno član ratnog štaba pod čijom su ingerencijom pobijeni Srbi u Bradini a ona ništa nije preduzela, iako je bila zadužena za to da se zločinci kazne.

"Čak šta više ona je kasnije kao sudija sudila njima i oslobodila ih", podsjetio je Dodik.

Prvostepenom presudom Suda BiH sudija Sena Uzunović osudila je Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao tri prsta i držao fotografije Radovana Karadžića i Ratka Mladića.