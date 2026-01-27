Logo
Izraelski mediji hvale Dodika: Neočekivan, ali strastven proizraelski glas u Evropi

ATV

27.01.2026

11:20

7
Foto: ATV

Jerusalem tudej u autorskom tekstu "Milorad Dodik: Neočekivan, ali strastven proizraelski glas u Evropi" iznijeli su niz pohvala na račun predsjednika SNSD-a.

Tekst prenosimo u cjelosti:

Milorad Dodik — iskusni srpski državnik i predsjednik Republike srpske — sletio je ove nedjelje u Jerusalim, ne kao običan strani dostojanstvenik, već kao strastveni i posvećeni saveznik jevrejske države na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma — Generacija istine. Njegovo prisustvo, iako malo poznato u zapadnim prestonicama, naglašava evoluirajuću konstelaciju podrške Izraelu koja prevazilazi tradicionalne geopolitičke granice.

Na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, Dodik se sastaje sa visokim izraelskim zvaničnicima i predstavnicima iz cijelog demokratskog svijeta — i biće priznat od strane izraelskog parlamenta za saradnju koju je njegov entitet izgradio sa Jerusalimom.

Ko je Milorad Dodik?

Dodik (rođen 1959) je iskusni političar iz Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, kojim dominiraju Srbi — jednog od dva politička entiteta stvorena Dejtonskim sporazumom, uz Bošnjačko-hrvatsku Federaciju. Više puta je predvodio Republiku Srpsku kao predsjednik i premijer, i decenijama je bio glas koji određuje srpski nacionalni identitet.

Ono što ga danas čini značajnim – i relevantnim za Izrael – nije samo njegova politička dugovječnost, već i njegova dosljedna potvrda prava Izraela na postojanje i samobran, kao i njegova otvorena kritika antisemitizma. U izjavama koje su prethodile i tokom njegovog boravka u Izraelu, Dodik je bezbjednosne izazove jevrejske države, uključujući i tekući rat sa Hamasom, predstavio u smislu univerzalne samoodbrane i nacionalnog opstanka – tema poznatih Izraelcima i Jevrejima širom svijeta.

Solidarnost utemeljena u zajedničkom istorijskom pamćenju

Dodikova srodnost sa Izraelom utemeljena je — u njegovom pripovedanju — u zajedničkim sjećanjima na patnju i preživljavanje. On često poziva na istoriju Srba i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, naglašavajući užase koje su oba naroda pretrpjela pod genocidnim režimima. Ova istorijska paralela utiče na njegovu retoriku o prijetnjama nacionalnom postojanju i spoljnoj delegitimizaciji.

Tokom prethodne posjete Jerusalimu 2025. godine, rekao je za JNS da Republika Srpska i Izrael imaju mnogo sličnosti: obe strane su se suočile sa stalnim naporima da im se uskrati pravo na nezavisno postojanje, a oba lidera (on sam i izraelski premijer Benjamin Netanjahu ) su bili izloženi političkim napadima zbog svojih osuda.

Kritičari u Evropi i BiH doveli su u pitanje optiku Dodikovog učešća zajedno sa zapadnim liderima i jevrejskim zagovornicima antisemitizma — posebno imajući u vidu njegovu nacionalističku retoriku i otpor centralnim institucijama Sarajeva. Ipak, njegova poruka solidarnosti sa Izraelom u borbi protiv antisemitizma naišla je na prijem u Jerusalimu.

Izvan politike: Strateške implikacije

Ono što Dodikovu posjetu čini značajnom – posebno za izraelsku publiku – nisu samo njegova lična uvjerenja, već strateška naracija koju on predstavlja: ​​da podrška Izraelu danas nije ograničena na stare saveze ili predvidljive blokove, već se pojavljuje na neočekivanim mjestima gdje se lideri poistovećuju sa izraelskom borbom protiv delegitimizacije, egzistencijalnih prijetnji i istorijskog revizionizma.

Za Izrael, angažovanje ličnosti poput Dodika nudi priliku za proširenje međunarodnih saveza u svijetu gdje se antisemitizam i antiizraelsko raspoloženje često maskiraju kao moralna kritika. Za analitičare koji prate trendove u globalnoj geopolitici, Dodikovo prisustvo na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu signalizira suptilnu promjenu - onu gdje zajedničke vrijednosti nacionalnog suvereniteta, istorijskog pamćenja i odbrane od ideologija mržnje mogu izgraditi mostove preko nekada smatranih nepremostivim podjele.

Milorad Dodik

Izrael

mediji

