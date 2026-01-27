Trišić Babić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Groba u Jerusalimu

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavili su posjetu Izraelu obilaskom Crkve Svetog groba u Jerusalimu.

Crkva Svetog groba je podignuta na mjestu gdje je Hristos razapet i potom sahranjen.

Ova crkva se nalazi na brdu Golgota, unutar zidina Starog grada Jerusalima, i smatra se centrom hrišćanskog svijeta.

Trišić Babić i Dodik su se prethodno danas sastali sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom Trećim.