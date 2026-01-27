Logo
Kovačević: Rijetko ko u svijetu tako duboko razumije i spreman je na svakom planu pomoći Srpskoj kao Izrael

Izvor:

ATV

27.01.2026

08:01

Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел
Foto: X

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je juče prisustvovao zvaničnom bilateralnom sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, na kojem je iskazano duboko međusobno poštovanje između Srpske i Izraela.

Kovačević je naveo da činjenica da se Hercog Dodiku obratio sa "moj dragi prijatelju i prijatelju Države Izrael", uz opasku da Izrael nikada ne zaboravlja svoje prijatelje, govori sasvim dovoljno.

On je dodao da je lično imao mogućnost predsjedniku Hercogu odgovoriti na direktna pitanja o odnosu ministra odbrane BiH Heleza i Sarajeva sa Teheranom, "Muslimanskim bratstvom" i Ankarom.

"Rijetko ko u svijetu ovako duboko i iskreno razumije i spreman je na svakom planu pomoći Republici Srpskoj kao Izrael, o čemu svakako svjedoči i program ove posjete na najvišem mogućem nivou", napisao je Kovačević na Iksu.

Kovačević zajedno sa v.d. predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom boravi u višednevnoj posjeti Izraelu.

Radovan Kovačević

Izrael

