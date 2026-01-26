Cvijanović: Republika Srpska pamti žrtve Holokausta

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je večeras da Republika Srpska pamti žrtve Holokausta.

Podsjetila je da je, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, na Palati Republike u Banjaluci večeras prikazan broj koji simbolizuje šest miliona stradalih Jevreja.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine UN.

Ovaj dan posebno se obilježava u evropskim zemljama u kojima je u Drugom svjetskom ratu život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila.

Republika Srpska pamti žrtve Holokausta. #WeRemember



Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima je život izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece.