Pred ministrima mnogo posla, ključan rad na terenu

Jači tempo nove Vlade, obilazak lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, ali i obavezno ispunjavanje zacrtanih ciljeva – neki su od prioriteta koje je pred nove ministre stavio premijer Srpske Savo Minić. Istakao je da još čeka pismeni otpravak odluke Ustavnog suda BiH, jer oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti Vlade. A danas stiže i novi napad na Vladu - klub poslanika SDA i DF ponovo obratio Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nove Vlade.

"Oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti Vlade Republike Srpske. Rad pod takvim pritiskom izgleda kao iz nekog naučno fantastičnog filma. Takav pritisak na Republiku Srpsku samo slijepac ne vidi", jasan je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Donošenje zakona o pravima boraca je moj prioritet – istakao je novi ministar rada i boračko invalidske zaštite Radan Ostojić. Poručio je da će ostati nestranačka ličnost i biti na terenu kako bi pomogao kategorijama koja obuhvata njegovo ministarstvo.

"Moja vrata su širom otvorena svima, telefon je uključen stalno i mojih saradnika. Nadam se da pomoći premijera i ministara da ono što na terenu uvidi i osjeti da treba rješavati da mu pomognu da riješi", kazao je ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Pred ovim sazivom nove Vlade mnogo je posla, saglasni su novoimenovani ministri. Kažu da će se truditi da u narednom periodu ispune zadatke koje je preuzeo od premijera Save Minića.

"Posvetićemo apsolutnu pažnju razvoju i kvalitetu visokog obrazovanja. Moramo stalno jačati studentski standard. Moramo završiti projekte koji su započeti", rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

"Dolazim iz realnog sektora, imam mnogo znanja i sigurno je da mogu unaprijediti rad ministarstva koje predvodim", izjavio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.

Među onima koji će se morati dokazivati kao novi ministri su Ned Puhovac i Irena Ignjatović.

"Ministarstvo trgovine i turizma je zanimljivo i izazovno. Postoje izazovi koji se moraju riješiti što prije. Prethodno ministar je napravio nekoliko dobrih koraka na obezbjeđivanju zakonskih osnova", istakao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

"U petak sam preuzela mandat i trudiću se da svojim radom opravdam mjesto na kojem se nalazim", istakla je ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović.

Vlada Republike Srpske, koju vodi premijer Savo Minić, izabrana je na posebnoj sjednici Narodne skupštine u nedjelju, 18. januara. Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.