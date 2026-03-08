Međunarodni dan žena: Kako je počeo da se obilježava 8. mart?

Danas se obilježava 8. mart - Međunarodni dan žena kao sjećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku, koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.

Prvi Dan žena obilježen je 1909. godine u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička stranka Amerike.

Zašto se obilježava 8. mart: Istorija i značaj Međunarodnog dana žena

Svake godine 8. marta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan žena, dan posvećen borbi za prava žena, ravnopravnost polova i priznanje društvenih, ekonomskih i političkih dostignuća žena. Iako se danas često povezuje sa poklonima, cvijećem i čestitkama, njegovi korijeni su duboko povezani sa radničkim pokretom i borbom za bolje uslove rada i život dostojanstven za žene.

Počeci u radničkim protestima

Porijeklo obilježavanja 8. marta vezuje se za početak 20. vijeka, kada su žene u industrijalizovanim zemljama počele masovnije da se organizuju i protestuju zbog loših uslova rada, niskih plata i nedostatka političkih prava.

Jedan od prvih značajnih događaja bio je protest radnica tekstilne industrije u Njujork 1908. godine, kada je više hiljada žena izašlo na ulice tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Ovi protesti postali su simbol šire borbe za radnička i ženska prava.

Ideja o međunarodnom prazniku

Godinu dana kasnije, 1909. godine, u Sjedinjenim Američkim Državama je prvi put obilježen Nacionalni dan žena. Ideja da ovaj praznik dobije međunarodni karakter pojavila se 1910. godine na konferenciji socijalističkih žena u Kopenhagen.

Tada je njemačka aktivistkinja Klara Cetkin predložila da se ustanovi međunarodni dan posvećen borbi za prava žena. Njen prijedlog prihvatile su predstavnice više od 17 zemalja, čime je postavljen temelj za buduće obilježavanje.

Prvo masovno obilježavanje

Prvi put Međunarodni dan žena obilježen je 1911. godine u nekoliko evropskih zemalja, uključujući Austriju, Njemačku, Dansku i Švajcarsku. Na protestima i skupovima učestvovale su stotine hiljada ljudi koji su zahtijevali pravo glasa za žene, pravo na rad i zaštitu od diskriminacije.

Ruski protesti i izbor datuma

Datum 8. mart postao je simboličan nakon događaja u Petrogradu 1917. godine, kada su žene izašle na ulice tražeći „hljeb i mir“. Taj protest je pokrenuo niz događaja koji su doveli do Februarske revolucije u Rusiji 1917.. Nakon revolucije, ovaj datum je prihvaćen kao dan posvećen ženama.

Globalno priznanje

Tokom 20. vijeka praznik se postepeno širio širom svijeta, a 1975. godine Ujedinjene nacije su zvanično počele da obilježavaju Međunarodni dan žena, čime je ovaj datum dobio globalno priznanje.

Značaj danas

Danas se 8. mart obilježava u više od stotinu zemalja. Za mnoge predstavlja priliku da se oda počast ženama u porodici i društvu, ali i podsjetnik da borba za jednaka prava i dalje traje. Pitanja jednakih plata, političke zastupljenosti, borbe protiv nasilja nad ženama i jednakih mogućnosti i dalje su u centru pažnje.

Iako je tokom godina praznik dobio i simboličnu i svečanu dimenziju, njegova suština ostaje ista – podsjećanje na dugu istoriju borbe žena za ravnopravnost i dostojanstvo.