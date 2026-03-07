Logo
Dodik na proslavi 8. marta zapjevao "Romaniju"

ATV

07.03.2026

20:50

6
Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras u Tesliću da je ova stranka ukazala povjerenje svojim članicama za najodgovornije društvene i političke funkcije, te da je to uvijek bilo uspješno i da su one najbolje obavljale svoje zadatke.

"Iz SNSD-a je prva žena koja je bila predsjednik Vlade Republike Srpske i član Predsjedništva BiH. Imamo mnogo ministara i poslanika. Mi ne pričamo priču o tome nego se trudimo da žene imaju odgovorne države i političke funkcije kako bi pokazale svoju sposobnost", rekao je Dodik na proslavi Međunarodnog dana žena koju je večeras u Tesliću organizovao Opštinski odbor SNSD-a.

Dodik je naglasio da su proslave Osmog marta divna tradicija u okviru SNSD-a.

Dodik je na proslavi i zapjevao veliki hit, pjesmu "Romanija", a kako je to izgledalo pogledajte u videu:

Milorad Dodik

SNSD

Romanija

