Palata Republike u znaku sjećenja na žrtve Holokausta - "Mi pamtimo"

Na Palati Republike u Banjaluci večeras je, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, prikazan broj koji simbolizuje 6.000.000 Jevreja koji su stradali u Holokaustu.

Ispod broja se nalazi poruka "Mi pamtimo" koja predstavlja učešće u svjetskoj kampanji sjećanja koju je pokrenuo Svjetski jevrejski kongres prije nekoliko godina, a cilj je da se svi poklone žrtvama sa željom da se takva stradanja jednog naroda nikada više ne ponove.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine UN.

Ovaj dan posebno se obilježava u evropskim zemljama u kojima je u Drugom svjetskom ratu život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima je život izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece.