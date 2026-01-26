Ustavni sud BiH objavio meritum odluke o bivšoj Vladi Srpske

Nakon što je u petak poslije dvodnevnog plenarnog zasijedanja, krnji Ustavni sud BiH neustavnim proglasio izbor prošlog saziva Vlade Republike Srpske kojoj je mandat počeo 2. septembra prošle, a prestao 18. januara ove godine, danas je na internet stranici Suda objavljena odluka o dopustivosti i meritumu.

Odluka krnjeg Ustavnog suda odnosi se samo na odluke Narodne skupštine Republike Srpske o izboru predsjednika i članova prošlog saziva Vlade i njihovo prijevremeno stupanje na snagu i ne dotiče druge odluke koje su donesene u navedenom periodu.

U odluci je navedeno da se njome "ne prejudicira pitanje ustavnosti akata koje je donijela Vlada Republike Srpske u periodu važenja osporenih odluka ukoliko takvo pitanje eventualno bude pokrenuto pred Ustavnim sudom".

U obrazloženju odluke krnji Ustavni sud BiH se najviše bavio prijedlogom mandatara koga je predložio Milorad Dodik, a kome je mandat, kako tvrde iz tog suda, prestao 12. juna, s danom pravosnažnosti presude Suda BiH.