Ustavni sud BiH objavio meritum odluke o bivšoj Vladi Srpske

26.01.2026

17:33

Уставни суд БиХ објавио меритум одлуке о бившој Влади Српске
Nakon što je u petak poslije dvodnevnog plenarnog zasijedanja, krnji Ustavni sud BiH neustavnim proglasio izbor prošlog saziva Vlade Republike Srpske kojoj je mandat počeo 2. septembra prošle, a prestao 18. januara ove godine, danas je na internet stranici Suda objavljena odluka o dopustivosti i meritumu.

Odluka krnjeg Ustavnog suda odnosi se samo na odluke Narodne skupštine Republike Srpske o izboru predsjednika i članova prošlog saziva Vlade i njihovo prijevremeno stupanje na snagu i ne dotiče druge odluke koje su donesene u navedenom periodu.

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

U odluci je navedeno da se njome "ne prejudicira pitanje ustavnosti akata koje je donijela Vlada Republike Srpske u periodu važenja osporenih odluka ukoliko takvo pitanje eventualno bude pokrenuto pred Ustavnim sudom".

U obrazloženju odluke krnji Ustavni sud BiH se najviše bavio prijedlogom mandatara koga je predložio Milorad Dodik, a kome je mandat, kako tvrde iz tog suda, prestao 12. juna, s danom pravosnažnosti presude Suda BiH.

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

BiH

Pomjeren rok za imenovanje članova biračkih odbora

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

Nauka i tehnologija

Jutjub dobija još više AI funkcija

Republika Srpska

Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

Republika Srpska

Mljekari: Protesta će biti, ali bez traktora

Republika Srpska

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

