Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Delegacija Republike Srpske koju predvode v.d. predsjednika Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje u Jerusalimu prestižnom godišnjem predavanju "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela Isaka Hercoga.

Glavni govornik na ovom eminentnom skupu je američki ambasador u Izraelu, Majk Hakab, koji je govorio na temu "Neraskidivi savez: Nasljeđe hrabrosti, budućnost nade; Jabotinskijeva trajna poruka u 21. vijeku".

Podsjećamo, ranije su Trišić Babić i Dodik održali sastanak sa Hercogom.