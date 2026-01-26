Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

26.01.2026
16:10
Komentari:0
Delegacija Republike Srpske koju predvode v.d. predsjednika Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje u Jerusalimu prestižnom godišnjem predavanju "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela Isaka Hercoga.
Glavni govornik na ovom eminentnom skupu je američki ambasador u Izraelu, Majk Hakab, koji je govorio na temu "Neraskidivi savez: Nasljeđe hrabrosti, budućnost nade; Jabotinskijeva trajna poruka u 21. vijeku".
Republika Srpska
Sastanak Trišić Babić i Dodika sa predsjednikom Izraela
Podsjećamo, ranije su Trišić Babić i Dodik održali sastanak sa Hercogom.
Republika Srpska
36 min0
Republika Srpska
42 min0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h4
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu