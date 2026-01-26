Čedomir Stojanović napustio DEMOS

Izvor:
26.01.2026
DEMOS je ostao bez jedinog poslanika u PD PS BiH, nakon što je Čedomir Stojanović danas napustio ovu stranku.
Nažalost, određena neslaganja u posljednje vrijeme, kao i odluka stranke da na predstojećim izborima ne nastupi samostalno, već u koaliciji sa drugim političkim subjektom, doveli su me do saznanja da za moju viziju i moja politička uvjerenja u ovom trenutku više nema mjesta.Zbog toga sam nerado, ali mirne savjesti, donio odluku da istupim iz DEMOS-a, kaže Stojanović i dodaje:
Ovaj odlazak ne znači odricanje od principa i ideala u koje sam vjerovao svih ovih godina. Naprotiv – on predstavlja dosljednost tim principima. DEMOS će uvijek biti dio mog političkog puta, ali u datim okolnostima naš zajednički put više nije moguć.
