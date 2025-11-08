Logo
Large banner

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

Izvor:

ATV

08.11.2025

13:16

Komentari:

1
ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

DEMOS daje punu i nedvosmislenu podršku gospodinu Siniši Karanu kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske, poručio je generalni sekretar Demosa Boran Bosančić.

"Uvjereni smo da se radi o osobi koja predstavlja pravi izbor za ovu važnu i odgovornu funkciju. Njegova biografija i bogato profesionalno iskustvo najbolji su dokaz da će svoju dužnost obavljati odgovorno, profesionalno i onako kako građani Republike Srpske to očekuju i zaslužuju", poručio je Bosančić.

Kao stranka DEMOS podržava Karana, pružajući mu svu potrebnu podršku kako bi zajedno gradili stabilnu, sigurnu i uspješnu budućnost Republike Srpske.

"Pozivam sve članove i simpatizere Demosa da se aktivno uključe u kampanju i daju puni doprinos pobjedi gospodina Karana", rekao je Bosančić.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

demos

SNSD

Boran Bosančić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

Republika Srpska

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

3 h

0
Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска

Republika Srpska

Košarac: Predstojeći izbori su nametnuti - pobijediće Srpska

3 h

0
Додик: Глас за Синишу Карана показује да је СНСД државотворна политичка партија

Republika Srpska

Dodik: Glas za Sinišu Karana pokazuje da je SNSD državotvorna politička partija

3 h

8
Каран: Млади су темељ успјешне Српске, вишемилионска улагања у студентски стандард

Republika Srpska

Karan: Mladi su temelj uspješne Srpske, višemilionska ulaganja u studentski standard

4 h

1

Više iz rubrike

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

Republika Srpska

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

3 h

0
Кошарац: Предстојећи избори су наметнути - побиједиће Српска

Republika Srpska

Košarac: Predstojeći izbori su nametnuti - pobijediće Srpska

3 h

0
Додик: Глас за Синишу Карана показује да је СНСД државотворна политичка партија

Republika Srpska

Dodik: Glas za Sinišu Karana pokazuje da je SNSD državotvorna politička partija

3 h

8
Каран: Млади су темељ успјешне Српске, вишемилионска улагања у студентски стандард

Republika Srpska

Karan: Mladi su temelj uspješne Srpske, višemilionska ulaganja u studentski standard

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner