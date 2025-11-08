DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

Izvor:
ATV
08.11.2025
13:16
Komentari:1
DEMOS daje punu i nedvosmislenu podršku gospodinu Siniši Karanu kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske, poručio je generalni sekretar Demosa Boran Bosančić.
"Uvjereni smo da se radi o osobi koja predstavlja pravi izbor za ovu važnu i odgovornu funkciju. Njegova biografija i bogato profesionalno iskustvo najbolji su dokaz da će svoju dužnost obavljati odgovorno, profesionalno i onako kako građani Republike Srpske to očekuju i zaslužuju", poručio je Bosančić.
Kao stranka DEMOS podržava Karana, pružajući mu svu potrebnu podršku kako bi zajedno gradili stabilnu, sigurnu i uspješnu budućnost Republike Srpske.
"Pozivam sve članove i simpatizere Demosa da se aktivno uključe u kampanju i daju puni doprinos pobjedi gospodina Karana", rekao je Bosančić.
