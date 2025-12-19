Hapšenje u Prijedoru zbog iznude i prebijanja

Prijedorska policija uhapsila je D.D. i S.M. zbog sumnje da su iznuđivali novac i pretukli Prijedorčanina.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 18.12.2025. godine lišili slobode dva lica D.D. i S.M. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Iznuda“ i „Tjelesna povreda“.

Navedena lica su krivična djela počinila na štetu jednog lica iz Prijedora od kojeg su pokušali iznuditi novac nanijevši mu pritom tjelesne povrede.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.D. i S.M. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela.