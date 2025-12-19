Logo
Large banner

Hapšenje u Prijedoru zbog iznude i prebijanja

Izvor:

ATV

19.12.2025

09:28

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je D.D. i S.M. zbog sumnje da su iznuđivali novac i pretukli Prijedorčanina.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 18.12.2025. godine lišili slobode dva lica D.D. i S.M. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Iznuda“ i „Tjelesna povreda“.

Navedena lica su krivična djela počinila na štetu jednog lica iz Prijedora od kojeg su pokušali iznuditi novac nanijevši mu pritom tjelesne povrede.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.D. i S.M. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela.

Podijeli:

Tagovi:

Prijedor

iznuda

Nasilje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

Hronika

Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

15 h

0
Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

Hronika

Prikazani snimci iz kuće strave: Detalji sa suđenja Belivuku

17 h

0
Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Hronika

Uzunoviću dugogodišnja robija: Oduzima se i imovina

17 h

0
Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Hronika

Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner