Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

Izvor:

ATV

18.12.2025

20:05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

U Sarajevu je večeras došlo do požara u stanu koji se nalazi na 9. spratu zgrade na Grbavici.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo potvrđeno je da je do požara došlo večeras i da su tri vatrogasne ekipe na terenu.

Banja Luka

Novi problem u Banjaluci: I Čistoća poslala upozorenje

Do požara je došlo na jednom od najviših spratova zgrade, koja se nalazi u ulici Topal Osman-paše na broju 12.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao ni da li ima povrijeđenih. Međutim, vatrogasci su vrlo brzo reagovali i požar je već lokalizovan, prenosi "Kliks".

