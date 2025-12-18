Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

U Sarajevu je večeras došlo do požara u stanu koji se nalazi na 9. spratu zgrade na Grbavici.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo potvrđeno je da je do požara došlo večeras i da su tri vatrogasne ekipe na terenu.

Do požara je došlo na jednom od najviših spratova zgrade, koja se nalazi u ulici Topal Osman-paše na broju 12.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao ni da li ima povrijeđenih. Međutim, vatrogasci su vrlo brzo reagovali i požar je već lokalizovan, prenosi "Kliks".