Kada će konačno most u Česmi biti završen?

Radovi na mostu u banjalučkom naselju Česma ulaze u završnu fazu, a paralelno se izvode radovi na pristupnim saobraćajnicama sa obje strane rijeke Vrbas.

Vrijednost radova na mostu iznosi 6 miliona i 600 hiljada maraka dok je procijenjena vrijednost radova oko milion i po maraka.

"Sa desne strane, na desnoj obali rijeke Vrbas završava se habajući sloj, biće kolovozna konstrukcija u potpunosti završena, ostaće još da se završi saobraćajna signalizacija i dio ograde, nakon toga dolazimo na lijevu obalu rijeke Vrbasa i počinjemo sa izradom nasipa, ivičnjaka i svih ostalih priprema za asfalt", objasnio je Miroslav Janković, v.d. direktora ''Puteva Republike Srpske''.

Iako je Grad Banjaluka trebalo da završi asfaltiranje saobraćajnice, Vlada Srpske, odnosno Preduzeće Putevi taj dio posla preuzeli su na sebe.

Da bi se radovi priveli kraju potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose.

"Propisana širina, dužina saobraćajnice i svim ostalim parametrima urađeni u sladu sa svim propisima što nije slučaj sa lijevom stranom obale rijeke Vrbas međutim Ministarstvo saobraćaja i veza su u završnim pregovorima oko rješavanja imovinskih odnosa i očekujemo da će to biti završeno kroz 4-5 dana", kaže Janković.

"Nakon samog sastanka sa predstavnicima Grada konstatovali smo da radimo po prvom projektnom tehničkom rješenju gdje se moraju riješiti imovinsko pravni odnosi što je u toku i kao što je direktor rekao u roku od mjesec dana će naselje Česma imati gotov i završen projekat", rekao je Srđan Jolić, šef tima za realizaciju izgradnje pristupnih puteva za most u Česmi.

Mještani ovog naselja ističu da se višedecenijsko čekanje isplatilo, te da će novi most značajno rasteretiti saobraćaj u ovom dijelu grada.

"Isplatilo se čekanje, 50 godina se pričalo, 20 godina se obećavalo, mještani Česme su stvarno prezadovoljni ovim mostom, oduševljenje je veliko. Ovo će stvarno rasteretiti umnogome saobraćaj tako da čekalo se 50 godina ovo je ogledalo, slika i vrata Česme", kaže mještanin Jovica Grbić.

Izgradnjom mosta i pristupnih saobraćajnica Česma dobija sigurniju i bržu vezu sa ostatkom Banjaluke. Ukoliko vremenske prilike dozvole, završetak radova i puštanje mosta u saobraćaj očekuje se 20. ili 21. januara.