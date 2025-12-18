Logo
Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

18.12.2025

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Balkan bez Srba i bez dvije srpske države Srbije i Republike Srpske samo područje trajne nestabilnosti.

Dodik je istakao da je odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje u još jednom briselskom skupu bila racionalna i odgovorna.

"Ne može se ozbiljno govoriti o zapadnom Balkanu bez prisustva njegove najveće i najuticajnije države - Srbije. Razgovori bez Srbije nisu dijalog, već predstava", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da bez Srbije nema stabilnosti regiona, niti realnog razgovora o njegovoj budućnosti.

"Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima", naveo je Dodik.

On je naglasio da je to posljedica kratkovidosti i odsustva vizije aktuelnih evropskih elita, vođenih birokratskim i neoliberalnim interesima, a ne interesima Evrope i naroda zapadnog Balkana.

"Šta je Balkan bez Srba, najbrojnijeg naroda, i bez Srbije i Republike Srpske, dvije srpske države? Samo područje trajne nestabilnosti", ukazao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao međuvladinoj konferenciji o zapadnom Balkanu, koja je juče održana u Briselu.

Milorad Dodik

Srbija

Republika Srpska

Balkan

