Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Balkan bez Srba i bez dvije srpske države Srbije i Republike Srpske samo područje trajne nestabilnosti.
Dodik je istakao da je odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje u još jednom briselskom skupu bila racionalna i odgovorna.
"Ne može se ozbiljno govoriti o zapadnom Balkanu bez prisustva njegove najveće i najuticajnije države - Srbije. Razgovori bez Srbije nisu dijalog, već predstava", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je dodao da bez Srbije nema stabilnosti regiona, niti realnog razgovora o njegovoj budućnosti.
"Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima", naveo je Dodik.
On je naglasio da je to posljedica kratkovidosti i odsustva vizije aktuelnih evropskih elita, vođenih birokratskim i neoliberalnim interesima, a ne interesima Evrope i naroda zapadnog Balkana.
"Šta je Balkan bez Srba, najbrojnijeg naroda, i bez Srbije i Republike Srpske, dvije srpske države? Samo područje trajne nestabilnosti", ukazao je Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao međuvladinoj konferenciji o zapadnom Balkanu, koja je juče održana u Briselu.
