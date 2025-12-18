Predložena zabrana pušenja u zatvorenim prostorima

Prijedlogom zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje predviđena je zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, a lica koja ovo prekrše biće kažnjena od 1.000 do 2.000 KM, istakao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je naglasio da će pravno lice, ukoliko ne postavi znak da je zabranjeno pušenje, te postavi pepeljare ili odredi prostoriju za pušenje suprotno zakonu, biti kažnjeno od 3.000 do 6.000 KM.

"U zatvorenim prostorima u kojima je pušenje zabranjeno moraju biti jasno istaknute oznake sa znakom zabrane i natpisom "zabranjeno pušenje". U takvim prostorima ne smiju se držati pepeljare, niti bilo kakve posude u koje bi se mogao odlagati pepeo", rekao je Šeranić u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući zakonske odredbe.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je današnje zasijedanje, a nastavak sjednice zakazao za utorak, 23. decembra kada će poslanici nastaviti raspravu o navedenom zakonu.

Poslanici su danas razmotrili Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi da se na jednoobrazan i sistematičan način uredi obilježavanje dana žalosti u Republici Srpskoj.

Razmotreni su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama po hitnom postupku.

Nastavak sjednice zakazan je u utorak, 23. decembra, u 10.00 časova.