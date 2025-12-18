Logo
Large banner

Banka preko mobilnog bankarstva prikupljala podatke 430.000 klijenata, pa kaženjena sa 1,5 miliona evra

Izvor:

SRNA

18.12.2025

14:00

Komentari:

0
Банка преко мобилног банкарства прикупљала податке 430.000 клијената, па кажењена са 1,5 милиона евра

Jedna banka u Hrvatskoj kažnjena je sa 1,5 miliona evra jer je putem svoje aplikacije za mobilno bankarstvo prikupljala podatke sa mobilnih telefona gotovo 439.000 korisnika.

Kaznu je izrekla Agencija za zaštitu ličnih podataka nakon što je utvrđeno da je banka putem svoje aplikacije za mobilno bankarstvo prikupljala popise svih instaliranih aplikacija s mobilnih uređaja klijenata, bez pravne osnove i bez da ih je o tome jasno obavijestila.

Programsko rješenje unutar aplikacije za mobilno bankarstvo, namijenjeno android i huavej uređajima, skeniralo je sadržaj mobilnog telefona i potom prenosilo i pohranjivalo popis svih instaliranih aplikacija u centralnu bazu podataka banke.

ilu-novac-evri-280525

Ekonomija

Pala odluka: Ukinuli provizije u mjenjačnicama

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti nakon što se Agenciji obratio klijent banke koji je primijetio da aplikacija za mobilno bankarstvo prikuplja podatke o svim programima i aplikacijama instaliranima na njegovom mobilnom telefonu.

Agencija je pokrenula istragu zbog sumnje na nezakonitu obradu podataka velikog broja korisnika. Istragom je utvrđeno da je na ovaj način obrađivala lične podatke čak 433.922 korisnika.

Tokom postupka, banka se pokušala opravdati, ali bezuspješno. Zaključeno je da nije poštovala načelo integrisane zaštite podataka, koje nalaže da se obrađuju samo neophodni podaci.

centralna banka bih

Ekonomija

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Umjesto da prikuplja popis svih aplikacija, banka je, smatra Agencija, mogla i morala implementirati rješenje koje manje zadire u privatnost.

Rješenje o kazni još nije pravosnažno i banka ima rok od 30 dana za pokretanje upravnog spora pred nadležnim sudom, prenose hrvatski mediji.

Podijeli:

Tagovi:

banka

podaci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Ekonomija

Omiljeni čokoladni keksići sadrže otrov! Hitno povučeni sa tržišta

19 h

1
паре, новац, марке

Ekonomija

Osnovna plata ide na 1.915 KM u ovoj oblasti u Srpskoj

19 h

0
Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

Ekonomija

Njemački gigant raspisao konkurs za radnike u BiH

21 h

0
Коридор 5Ц

Ekonomija

Putarina besplatna: Otvorena nova dionica Koridora u BiH

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner