Njemački gigant raspisao konkurs za radnike u BiH

Njemački trgovački lanac Lidl nastavlja pripreme za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine.

Lidl je raspisao nove konkurse za više pozicija u Sarajevu i regionalnom distributivnom centru u Azapovićima.

Rokovi za prijave razlikuju se po pozicijama, a kandidati se mogu prijaviti putem zvanične stranice kompanije.

Koja radna mjesta nudi Lidl

Među otvorenim pozicijama su Menadžer sigurnosti, Administrator u skladištu, Saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Viljuškarist i Kontrolor ulaza robe.

Menadžer sigurnosti biće odgovoran za implementaciju i nadzor sigurnosnih procesa u prodavnicama, koordinaciju sa firmama za fizičko obezbjeđenje, analizu pokazatelja efikasnosti i obuku zaposlenih.

Potrebno je najmanje pet godina iskustva, SSS ili VSS, vozačka dozvola B kategorije i spremnost na terenski rad 50% vremena. Rok za prijavu: 20.12.2025.

Administrator u skladištu vodi sve administrativne procese skladišta – od prijema do isporuke robe – uz plaćenu obuku u SAP sistemima. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema, osnovno poznavanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Rok za prijavu: 31.12.2025.

Kontrolor ulaza robe zadužen je za prijem i kontrolu robe u distributivnom centru, uz praćenje skladišnih procedura i koordinaciju s timovima logistike.

Šta nudi Lidl

Kako navode iz kompanije, Lidl nudi konkurentna primanja, strukturisanu obuku, organizovan prevoz i rad u modernim, uređenim prostorima.

Kompanija aktivno formira timove i obučava kadar u skladu s internim standardima, dok se prve prodavnice u BiH pripremaju za otvaranje.