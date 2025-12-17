Radiće za jednu marku: Formira se novi tim u Vladi Srpske

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je formiranje novog tima koji će raditi pri njegovom kabinetu i to za simboličnu naknadu.

Naime, članovi tima će raditi za jednu marku, a činiće ga, između ostalih, ugledni privrednici.

"Najavljujem formiranje jednog posebnog tima koji će biti lično odgovoran meni koji će raditi pri kabinetu premijera, biti angažovan na ugovor na iznos od jedne marke. To će biti ugledni privrednici, predsjednici omladinskih organizacija, koji će se baviti demografskim pitanjima, koji će se baviti projektima", rekao je Minić.

Žestoke investicije

Premijer je takođe najavio intenzivniji investicioni ciklus.

"Zadovoljan sam izuzetno što će ova Vlada već sa proljećem krenuti u žestoki investicioni ciklus. Radimo preko 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva, radimo preko 30 kilometara obilaznica. Maksimalno se napadaju svi putni pravci kada je u pitanju mreža auto-puteva u Republici Srpskoj i to će podrazumijevati jedan ogroman investicioni ciklus. Isto tako ne ostajemo nijemi na bilo koji drugi problem, koji nije bio eksplicitno u nadležnosti Vlade, pa tako smo za sve građane našeg glavnog i najvećeg grada preuzeli radove kada je u pitanju most u Česmi", istakao je on.

Trajno rješenje pitanja boraca

Minić je rekao da će se pitanje statusa boraca riješiti trajno kroz sistemska rješenja i zakone.

"Dogovorili smo da će to biti najkasnije do februara naredne godine. Do kraja ove sedmice sačinićemo jedan protokol da bi to pitanje trajno riješili i da budu uvaženi svi koji su se borili za Republiku Srpsku", istakao je Minić.

On kaže da Vlada ulazi optimistično u 2026. godinu, sa planom rasta privrede od 2,6 odsto.

"Republika Srpska ima taj trend i to možemo planirati. Vodimo odgovornu finansijsku politiku. Vidjeli ste i u projekciji budžeta da deficit ne prelazi tri odsto BDP-a", naveo je Minić.