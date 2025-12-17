Logo
Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

Izvor:

SRNA

17.12.2025

18:21

Komentari:

0
Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични
Foto: Pixabay

Ostvareni prinosi strnih i jarih žitarica, te krompira na području opštine Rogatica bolji su nego prošle godine, iako su vremenske prilike ove godine bile izrazito nepovoljne, te je sušan period tokom vegetacije negativno uticao na usjeve, saopšteno je iz ove lokalne zajednice.

U proizvodnji jarih i strnih žitarica zabilježen je značajan rast, s obzirom na to da su zasijane površine iznosile ukupno 270 hektara, što je čak 72,59 odsto više u odnosu na prošlu godinu, dok je ovogodišnji rod iznosio 1.136 tona, odnosno 73,50 odsto više nego lani.

Nepovoljne vremenske prilike najviše su se odrazile na rod krompira, ali uprkos tome, kao i činjenici da je ove godine zasijano 270 hektara, odnosno 24 hektara manje nego prošle godine, ukupan rod sjemenskog i merkantilnog krompira zabilježio je blagi rast.

Ostvarena proizvodnja veća je za 1,17 odsto u odnosu na prošlu godinu i iznosi 5.078 tona.

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

"Optimalni rok za sjetvu ozimih žitarica je istekao", ističe se u saopštenju i dodaje da je zbog izrazito sušnog ljeta, žetva usjeva obavljena blagovremeno, dok je jesenja sjetva kasnila upravo zbog nedostatka padavina.

Sjetva ozimih žitarica djelimično je obavljena na površini od 186,7 hektara, pri čemu je na više od 90 odsto zasijanih površina zastupljena pšenica.

Poljoprivrednici će, kako navode, i naredne godine moći da ostvare pravo na regresiranje repromaterijala za proizvodnju merkantilne pšenice, u skladu sa novim pravilnikom nadležnog ministarstva.

Tag:

poljoprivreda

Komentari (0)
