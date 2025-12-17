Logo
Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

Telegraf

17.12.2025

18:11

Foto: Youtube/ screenshot

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" sve se više zahuktava, zbog čega napetost u studiju raste, pa ponekad dođe do sukoba između članova žirija.

U drugom krugu jedan duel takmičara podijelio je žiri, a mentorka Svetlana Ceca Ražnatović bila je toliko ljuta da je i "zaprijetila" kolegama zbog glasanja.

"Ja kad dunem i vatru sunem, srušiću vam žiri", rekla je Ceca, nakon čega je ušla u raspravu sa Snežanom Đurišić.

Ceca je pokušala da objasni Snežani da je zapravo vrlo "nježna" u borbi za svoj tim, za razliku od njenih kolega.

"Ja kad se bunim, znaš šta sam ja za tebe? Mala maca", rekla je Ceca Ražnatović, na šta joj je Đurišićeva odgovorila da ih obožava, a Dragan Kojić Keba počeo je da mjauče i nasmijao sve, prenosi "Telegraf".

Ceca Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović

Zvezde Granda

Komentari (0)
