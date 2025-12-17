Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" sve se više zahuktava, zbog čega napetost u studiju raste, pa ponekad dođe do sukoba između članova žirija.

U drugom krugu jedan duel takmičara podijelio je žiri, a mentorka Svetlana Ceca Ražnatović bila je toliko ljuta da je i "zaprijetila" kolegama zbog glasanja.

Zanimljivosti Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

"Ja kad dunem i vatru sunem, srušiću vam žiri", rekla je Ceca, nakon čega je ušla u raspravu sa Snežanom Đurišić.

Ceca je pokušala da objasni Snežani da je zapravo vrlo "nježna" u borbi za svoj tim, za razliku od njenih kolega.

Svijet SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

"Ja kad se bunim, znaš šta sam ja za tebe? Mala maca", rekla je Ceca Ražnatović, na šta joj je Đurišićeva odgovorila da ih obožava, a Dragan Kojić Keba počeo je da mjauče i nasmijao sve, prenosi "Telegraf".