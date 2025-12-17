Pjevačica Jelena Karleuša izgubila bebu

Jedno od njih odnosilo se na rangiranje ljubavnog umijeća njenih bivših partnera – Duška Tošića, Bojana Karića i košarkaša Nikole Jovanovića.

Ona je rekla:

"Svakog muškarca s kojim sam bila voljela sam na poseban način. Ja ne kalkulišem – ili volim 300 odsto ili nikako. Ne spavam s muškarcem prema kojem ne osjećam strast i privlačnost. Ne mogu nikoga izdvojiti, ali Nikolu Jovanovića bih izuzela jer je ispao velika kukavica kada su krenuli napadi na mene. Uplašio se i pobjegao, tako da nije vrijedan spomena", rekla je Karleuša.

Govoreći o bivšim muževima, istakla je da je Bojana Karića iskreno voljela, naglasivši da su predrasude o tome da ga nije voljela zbog izgleda potpuno pogrešne, jer je prema njoj bio izuzetno pažljiv.

Kada je riječ o Dušku Tošiću, rekla je da ga izdvaja jer s njim ima dvije kćerke i 17 godina braka.

Karleuša se osvrnula i na razvod od Tošića, ističući da on nije stao uz nju u trenucima kada joj je to bilo najpotrebnije, te da joj nije oprostio, dok je ona njemu, kako tvrdi, oprostila mnogo toga.

"Ne postoji žena koja prevari muškarca ako je on dobar i pažljiv prema njoj. Žena koja voli, ne vara", poručila je pjevačica.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića o uzroku kraha braka, Karleuša je bila direktna:

"On je razlog. Ta afera se ne bi dogodila da je brak funkcionisao kako treba, ali on je morao preći preko toga. Smatram da mi svaki muškarac mora oprostiti jer sam ja, doslovno, anđeo u vezi", rekla je.

Dodala je da je u braku nedostajalo pažnje te da je godinama prelazila preko grešaka kako bi sačuvala porodicu, ali kada se njoj desila greška, očekivala je bezuslovnu podršku.

Na kraju, Jelena je otvoreno odgovorila i na pitanje o prekidu trudnoće, priznajući da je prije 12 godina, tokom velikog koncerta na Ušću, bila trudna, ali da je zbog ogromnog stresa izgubila bebu i morala proći medicinsku intervenciju, prenosi "Avaz".