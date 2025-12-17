Logo
Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

Izvor:

ATV

17.12.2025

15:18

Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута
Najmanje 13 osoba je poginulo, a oko 75 je povrijeđeno u lančanom sudaru na glavnom auto-putu koji povezuje glavni grad Indije s gradom Agrom u državi Utar Pradeš, saopštile su vlasti u utorak, piše "Independent".

Sudarilo se osam autobusa i tri automobila. Zvaničnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila.

Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zarobljeni dok se vatra munjevito širila.

Očevici su opisali scene užasa. Ljudi su vrištali tražeći pomoć. Hitne službe su požurile na mjesto nesreće ubrzo nakon nesreće.

Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Skupština grada Banjaluka odbila prijedlog da se parking ustupi ZIBL-u

Vatrogasci su se borili s požarom, dok su policijski timovi i kola hitne pomoći koordinisali spašavanje. Oko 25 povrijeđenih putnika prevezeno je u bolnice u Maturi i obližnjim okruzima, a nekoliko ih je u kritičnom stanju.

Najavljena odšteta

Premijer Narendra Modi izrazio je tugu zbog gubitka života i najavio odštetu žrtvama.

"Gubitak života zbog nesreće na auto-putu Jamuna u Maturi, Utar Pradeš, izuzetno je bolan. Moje misli su s onima koji su izgubili svoje voljene. Molim se za brz oporavak povrijeđenih", rekao je.

Porodicama svakog preminulog biće dodijeljeno 200.000 rupija (1888 evra), a povrijeđenima 50.000 rupija (472 evra).

Saobraćaj je satima bio u prekidu dok su vlasti uklanjali uništena vozila. Pokrenuta je istraga koja će pokazati kako se tačno odvijao tok nesreće.

Tragedija se dogodila usred guste magle i jakog zagađenja vazduha širom sjeverne Indije. Veliki dijelovi Utar Pradeša probudili su se u srijedu u gustom smogu, a gradovi poput Agre, Varanasija i Prajagraja izvijestili su o znatno smanjenoj vidljivosti.

Bore se s lošim vazduhom

U Agri je kultni Tadž Mahal ostao zasjenjen nekoliko sati. Delhi i okolne regije već se nekoliko dana bore s opasnom kvalitetom vazduha.

Indeks kvaliteta vazduha u glavnom gradu porastao je u kategoriju "ozbiljno", podstaknut stagnirajućim vjetrovima, visokim nivoom vlage i zarobljenim emisijama iz vozila, građevinskim aktivnostima i regionalnim požarima na poljoprivrednim gazdinstvima.

ustavni sud srpske

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske donio odluku: Povećanje plata radnika nije u skladu sa Ustavom

Gusti smog je takođe poremetio letove i usporio drumski saobraćaj, što je dovelo do uvođenja hitnih mjera zaštite od onečišćenja i upozorenja koja pozivaju stanovnike da ograniče kretanje na otvorenom.

Meteorolozi su upozorili da će uslovi mirnog vjetra vjerovatno potrajati, povećavajući rizik i od nakupljanja onečišćenja i slabe vidljivosti.

