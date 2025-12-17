Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

Najmanje 13 osoba je poginulo, a oko 75 je povrijeđeno u lančanom sudaru na glavnom auto-putu koji povezuje glavni grad Indije s gradom Agrom u državi Utar Pradeš, saopštile su vlasti u utorak, piše "Independent".

Sudarilo se osam autobusa i tri automobila. Zvaničnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila.

Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zarobljeni dok se vatra munjevito širila.

Očevici su opisali scene užasa. Ljudi su vrištali tražeći pomoć. Hitne službe su požurile na mjesto nesreće ubrzo nakon nesreće.

Vatrogasci su se borili s požarom, dok su policijski timovi i kola hitne pomoći koordinisali spašavanje. Oko 25 povrijeđenih putnika prevezeno je u bolnice u Maturi i obližnjim okruzima, a nekoliko ih je u kritičnom stanju.

Najavljena odšteta

Premijer Narendra Modi izrazio je tugu zbog gubitka života i najavio odštetu žrtvama.

"Gubitak života zbog nesreće na auto-putu Jamuna u Maturi, Utar Pradeš, izuzetno je bolan. Moje misli su s onima koji su izgubili svoje voljene. Molim se za brz oporavak povrijeđenih", rekao je.

Porodicama svakog preminulog biće dodijeljeno 200.000 rupija (1888 evra), a povrijeđenima 50.000 rupija (472 evra).

Saobraćaj je satima bio u prekidu dok su vlasti uklanjali uništena vozila. Pokrenuta je istraga koja će pokazati kako se tačno odvijao tok nesreće.

लखनऊ /मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। यूपी में एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक एक्सप्रेस-वे पर बस और ट्रक ड्राइवरों को अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी। अब इसे घटाकर 60 किमी तक कर दी गई है। #Mathura pic.twitter.com/BdCNEs7MnV — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) December 17, 2025

Tragedija se dogodila usred guste magle i jakog zagađenja vazduha širom sjeverne Indije. Veliki dijelovi Utar Pradeša probudili su se u srijedu u gustom smogu, a gradovi poput Agre, Varanasija i Prajagraja izvijestili su o znatno smanjenoj vidljivosti.

Bore se s lošim vazduhom

U Agri je kultni Tadž Mahal ostao zasjenjen nekoliko sati. Delhi i okolne regije već se nekoliko dana bore s opasnom kvalitetom vazduha.

Indeks kvaliteta vazduha u glavnom gradu porastao je u kategoriju "ozbiljno", podstaknut stagnirajućim vjetrovima, visokim nivoom vlage i zarobljenim emisijama iz vozila, građevinskim aktivnostima i regionalnim požarima na poljoprivrednim gazdinstvima.

Gusti smog je takođe poremetio letove i usporio drumski saobraćaj, što je dovelo do uvođenja hitnih mjera zaštite od onečišćenja i upozorenja koja pozivaju stanovnike da ograniče kretanje na otvorenom.

Meteorolozi su upozorili da će uslovi mirnog vjetra vjerovatno potrajati, povećavajući rizik i od nakupljanja onečišćenja i slabe vidljivosti.