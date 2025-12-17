Tragedija: Fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Engleski fudbal zavijen je u crno, nakon što je fudbaler Maklsfilda Itan Mekleod preminuo u 21. godini života, poslije teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu M1.

Mladi napadač, koji je ponikao u omladinskoj školi Vulverhemptona, vraćao se u utorak uveče sa gostovanja Bedford Taunu kada je oko 22.40 časova, u blizini izlaza 15 kod Northemptona, njegov bijeli „mercedes“ udario u metalnu zaštitnu ogradu pored puta.

Iako su mu u pomoć pritekli prolaznici i pripadnici policije, Mekleod je preminuo na licu mjesta. Zbog uviđaja, auto-put M1 bio je zatvoren tokom noći, a saobraćaj je ponovo uspostavljen oko 7.30 časova ujutru.

Policija je uputila apel svima koji posjeduju snimke sa kontrolnih kamera ili imaju dodatne informacije o nesreći da se jave nadležnim organima.

Scena Saša Matić donirao medicinsku opremu i igračke mališanima na onkologiji

Klub Maklsfild se u srijedu popodne oglasio zvaničnim saopštenjem, u kojem se emotivnim riječima oprostio od svog igrača.

"Itan je bio izuzetno talentovan i veoma cijenjen član našeg prvog tima, momak koji je imao čitav život pred sobom. Ali, prije svega, njegova zarazna ličnost osvajala je svakoga ko ga je upoznao", navodi se u saopštenju kluba.

U nastavku se ističe da je svojim profesionalizmom, radnom etikom i ljubavlju prema životu inspirisao saigrače i ostavio neizbrisiv trag.

"Vijest o Itanovoj smrti slomila je cijli klub. Riječi ne mogu da opišu tugu i gubitak koji osjećamo. Njegovo nasljeđe nikada neće izblijedeti i zauvijek će živjeti u našim srcima", poručili su iz Maklsfilda.

(telegraf)