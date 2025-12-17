Belousov: NATO planira vojni sukob sa Rusijom do 2030. godine

NATO planira vojni sukob sa Rusijom do 2030. godine, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

"Sve upućuje na pripremu Alijanse za vojni sukob sa Rusijom. Alijansa planira da dostigne takvu spremnost do prelaza u narednu deceniju", rekao je Belousov na proširenom sastanku odbora Ministarstva odbrane Rusije.

Belousov je napomenuo da su zvanični predstavnici otvoreno u više navrata govorili o takvoj spremnosti, prenio je TASS.

"Nismo mi ti koji prijete. Mi smo oni kojima se prijeti", naglasio je Belousov.