Logo
Large banner

Putin: Zapad želi da podigne nivo histerije u Evropi

Izvor:

SRNA

17.12.2025

13:18

Komentari:

0
Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи
Foto: Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacio je tvrdnje zapadnih političara u vezi sa navodnim ruskim napadima na zapadne zemlje, istakavši da su to lažne i besmislene izjave koje služe samo za podizanje nivoa histerije u Evropi.

On je tokom sastanka Odbora Ministarstva odbrane Rusije rekao da je globalna geopolitička situacija i dalje napeta i potpuno kritična u pojedinim regionima.

Putin je optužio članice NATO-a da se pripremaju za veliki rat nadogradnjom i modernizovanjem ofanzivnih snaga, dok u isto vrijeme ispiraju mozak stanovništvu tvrdnjama o neizbježnom sukobu sa Rusijom.

"U više navrata sam govorio da je laž i potpuna besmislica to što govore o nekoj izmišljenoj ruskoj prijetnji evropskim zemljama. Međutim, to se radi namjerno", istakao je Putin.

On je naveo da su zvaničnici EU zaboravili na svoju odgovornost i da se vode kratkoročnim ličnim ili zajedničkim političkim interesima, prenosi "Raša tudej".

Putin je napomenuo da je Rusija kroz istoriju, čak i u najtežim okolnostima, stremila ka tome da se pronađe diplomatsko rješenje za sukobe i nesuglasice, sve dok za to postoji i najmanja šansa.

granicni prelaz gradiska

Društvo

Hitno otvoriti prelaz Gradiška, BiH trpi štetu od oko milijardu KM

"Odgovornost za neiskorištavanje tih mogućnosti je isključivo na onima koji vjeruju da mogu sa nama da razgovaraju jezikom sile", smatra Putin.

Prema njegovim riječima, Rusija podržava obostrano korisnu i jednaku saradnju sa SAD i članicama EU, kao i formiranje jedinstvenog bezbjednosnog sistema u evroazijskom regionu.

Putin je rekao i to da je ostvaren napredak u bilateralnim razgovorima sa SAD, ali da se to ne može reći i za trenutne vlasti u većini evropskih zemalja.

Ruski predsjednik dodao je da Moskva smatra da je ruska vojska u bilo kakvoj međunarodnoj situaciji ključni garant suverenosti, nezavisnosti, bezbjednosti, budućnosti i strateške jednakosti Rusije.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

СНСД

Banja Luka

Lukač: Od Nove godine parking u Banjaluci ponovo besplatan

2 h

0
Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

Srbija

Akcija "Armagedon": Uhapšeno 8 pedofila zbog dječije pornografije

2 h

0
Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

BiH

Kovačević: Delegati opozicije iz Srpske podržali davanje granta fakultetu Ejupa Ganića

2 h

0
Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Nauka i tehnologija

Gugl poboljšava svoj Prevodilac: Tačniji prevodi tekstova, slenga i kolokvijalnih izraza

2 h

0

Više iz rubrike

Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

Svijet

Tinejdžeru pozlilo jer je pio sopstvenu krv: Priznao da je slušao savjete na društvenim mrežama

2 h

0
Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Svijet

Svaki peti Evropljanin živi sa rizikom od siromaštva i socijalne izolovanosti

2 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Osuđen na 5 godina zatvora: Od heftalice napravio smrtonosno oružje i testitrao ga

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

15

32

Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner