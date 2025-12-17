Putin: Zapad želi da podigne nivo histerije u Evropi

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacio je tvrdnje zapadnih političara u vezi sa navodnim ruskim napadima na zapadne zemlje, istakavši da su to lažne i besmislene izjave koje služe samo za podizanje nivoa histerije u Evropi.

On je tokom sastanka Odbora Ministarstva odbrane Rusije rekao da je globalna geopolitička situacija i dalje napeta i potpuno kritična u pojedinim regionima.

Putin je optužio članice NATO-a da se pripremaju za veliki rat nadogradnjom i modernizovanjem ofanzivnih snaga, dok u isto vrijeme ispiraju mozak stanovništvu tvrdnjama o neizbježnom sukobu sa Rusijom.

"U više navrata sam govorio da je laž i potpuna besmislica to što govore o nekoj izmišljenoj ruskoj prijetnji evropskim zemljama. Međutim, to se radi namjerno", istakao je Putin.

On je naveo da su zvaničnici EU zaboravili na svoju odgovornost i da se vode kratkoročnim ličnim ili zajedničkim političkim interesima, prenosi "Raša tudej".

Putin je napomenuo da je Rusija kroz istoriju, čak i u najtežim okolnostima, stremila ka tome da se pronađe diplomatsko rješenje za sukobe i nesuglasice, sve dok za to postoji i najmanja šansa.

"Odgovornost za neiskorištavanje tih mogućnosti je isključivo na onima koji vjeruju da mogu sa nama da razgovaraju jezikom sile", smatra Putin.

Prema njegovim riječima, Rusija podržava obostrano korisnu i jednaku saradnju sa SAD i članicama EU, kao i formiranje jedinstvenog bezbjednosnog sistema u evroazijskom regionu.

Putin je rekao i to da je ostvaren napredak u bilateralnim razgovorima sa SAD, ali da se to ne može reći i za trenutne vlasti u većini evropskih zemalja.

Ruski predsjednik dodao je da Moskva smatra da je ruska vojska u bilo kakvoj međunarodnoj situaciji ključni garant suverenosti, nezavisnosti, bezbjednosti, budućnosti i strateške jednakosti Rusije.