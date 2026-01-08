Upozorenje zbog ledene kiše: Temperatura do minus 14

Izvor:
SRNA
08.01.2026
11:58
Komentari:0
U Hrvatskoj je za sutra objavljeno upozorenja na opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se lediti pri tlu.
Državni hidrometeorološki zavod predviđa stvaranje sloja leda na sjeveru zagrebačke regije, a naročito deblji sloj na području osječke regije.
Republika Srpska
Stevandić: Srpska ostaje nepokorena i čuva ustavne kapacitete
Prema prognozi, sutra će u unutrašnjosti najniža temperatura biti između minus 14 i minus osam stepeni Celzijusovih, na moru od nula do pet stepeni.
Republika Srpska
2 h1
Banja Luka
2 h0
Republika Srpska
2 h6
Banja Luka
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu