Upozorenje zbog ledene kiše: Temperatura do minus 14

SRNA

08.01.2026

11:58

Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14
U Hrvatskoj je za sutra objavljeno upozorenja na opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se lediti pri tlu.

Državni hidrometeorološki zavod predviđa stvaranje sloja leda na sjeveru zagrebačke regije, a naročito deblji sloj na području osječke regije.

Prema prognozi, sutra će u unutrašnjosti najniža temperatura biti između minus 14 i minus osam stepeni Celzijusovih, na moru od nula do pet stepeni.

