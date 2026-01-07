Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

Osrknavljen je pravoslavni krst postavljen u blizini željezničke stanice u Kopru, saopštila je policija.

Policija je o tome obaviještena jutros, izvršen je uviđaj i, kako su naveli, prikupljaju se obavještenja o sumnji da je počinjeno krivično djelo javnog podsticanja na mržnju, nasilje ili netrpeljivost na osnovu vjerske pripadnosti.

Kako su objasnili, krst je postavljen u Kolodvorskoj ulici u Kopru, a o svemu su upoznati i predstavnici Pravoslavne crkve.

Gradski odbornik Kopra Alan Medveš iz Levice osudio je skrnavljenje vjerskog simbola u Kopru tokom pravoslavne proslave Božića, prenose slovenački mediji.

"Takvi izlivi netolerancije podstiču mržnju i direktno krše osnovno pravo svakog od nas da slobodno izražavamo svoja vjerska uvjerenja. Kao zajednica, moramo bez oklijevanja osuditi takve postupke i jasno im se suprotstaviti", naveo je Medveš.

Vjeruje, kaže, da će policija pronaći počinioce i da će oni biti pozvani na odgovornost za svoja djela.