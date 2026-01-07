Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

Izvor:
Telegraf
07.01.2026
15:18
Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i kamion dogodila se danas popodne u Slavoniji, na putu između Oriovca i Slavonskog Kobaša, zbog čega su na teren upućene policijske i hitne službe, a saobraćaj na tom dijelu puta je otežan.
Kako se navodi, danas, 7. januara 2026. godine, u 14:06 Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave Brodsko-posavske primio je dojavu o saobraćajnoj nesreći na putu između Oriovca i Slavonskog Kobaša.
Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus i kamion.
Na mjesto događaja odmah su upućene policijske i druge hitne službe.
U toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti i uzrok nesreće, a saobraćaj na tom dijelu puta odvija se otežano ili je privremeno obustavljen, u zavisnosti od procjene policije, javlja Dnevnik.
U policiji su rekli da je lakše povrijeđen vozač kamiona, a da su u autobusu bili putnici.
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.
