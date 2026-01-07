Logo
Large banner

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

15:18

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i kamion dogodila se danas popodne u Slavoniji, na putu između Oriovca i Slavonskog Kobaša, zbog čega su na teren upućene policijske i hitne službe, a saobraćaj na tom dijelu puta je otežan.

Kako se navodi, danas, 7. januara 2026. godine, u 14:06 Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave Brodsko-posavske primio je dojavu o saobraćajnoj nesreći na putu između Oriovca i Slavonskog Kobaša.

Сања Вулић 1

Republika Srpska

Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus i kamion.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske i druge hitne službe.

U toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti i uzrok nesreće, a saobraćaj na tom dijelu puta odvija se otežano ili je privremeno obustavljen, u zavisnosti od procjene policije, javlja Dnevnik.

U policiji su rekli da je lakše povrijeđen vozač kamiona, a da su u autobusu bili putnici.

mark rute

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

1 h

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Republika Srpska

Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

1 h

0
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Svijet

U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

2 h

0
Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Srbija

Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

2 h

0

Više iz rubrike

Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Region

Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

7 h

0
Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Region

Zemljotres u Hrvatskoj: ''Čula se tutnjava kao udar groma''

23 h

0
У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Region

U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

23 h

0
У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Region

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner