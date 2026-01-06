Zemljotres u Hrvatskoj: ''Čula se tutnjava kao udar groma''

Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihterove skale zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15.36 sati, saopšteno je iz Seizmološke službe RH.

Intenzitet u epicentru procijenjen je na 4 stepen EMS ljestvice, dodali su seizmolozi, prenosi Večernji list.

Zanimljivosti Ako danas pojedete ovu biljku, cijele godine ćete imati novca

Kako su saopštili iz Uprave Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić primio je dvije dojave koje su se odnosile na potres.

Oglasio se i EMSC koji je takođe prijavio potres.

"Tutnjava se čula kao udar groma"; "kratko, ali se dosta osjetilo", neki su od komentara.