Dodik: Božić - praznik okupljanja, mira i stabilnosti

06.01.2026
17:21
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je svim pravoslavnim vjernicima Badnje veče i predstojeći Božić, ističući da je Božić praznik okupljanja, mira i stabilnosti.
"Srećno Badnje veče svima. Božić je dan okupljanja i mira. Želim svu sreću svima koji slave Božić i njihovim porodicama, kao i svim ljudima mir i stabilnost. Najvažnije je da se očuvaju mir i stabilnost. Nema svetije riječi od one koju nas uči naša vjera da želimo mir", poručio je Dodik, dodajući da će Badnje veče provesti sa svojih sedmoro unučadi.
Dodik prisustvuje večernjem bogosluženju u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon kojeg je predviđeno osveštanje badnjaka.
Uz lidera SNSD-a Milorada Dodika, prisustvuje i Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner, kao i Džozef Šmit, američki advokat i bivši generalni inspektor, Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
