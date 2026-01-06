Logo
Dodik: Božić - praznik okupljanja, mira i stabilnosti

Izvor:

ATV

06.01.2026

17:21

Komentari:

0
Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je svim pravoslavnim vjernicima Badnje veče i predstojeći Božić, ističući da je Božić praznik okupljanja, mira i stabilnosti.

Badnje veče u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

"Srećno Badnje veče svima. Božić je dan okupljanja i mira. Želim svu sreću svima koji slave Božić i njihovim porodicama, kao i svim ljudima mir i stabilnost. Najvažnije je da se očuvaju mir i stabilnost. Nema svetije riječi od one koju nas uči naša vjera da želimo mir", poručio je Dodik, dodajući da će Badnje veče provesti sa svojih sedmoro unučadi.

Dodik prisustvuje večernjem bogosluženju u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon kojeg je predviđeno osveštanje badnjaka.

Uz lidera SNSD-a Milorada Dodika, prisustvuje i Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner, kao i Džozef Šmit, američki advokat i bivši generalni inspektor, Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

