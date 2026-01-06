Logo
Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

06.01.2026

16:08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској
Foto: SRNA

Ovo nam je tradicionalno okupljanje u naselju Paprikovac oko crkve, povodom Badnjeg dana i Badnje večeri čekajući nadolazeći Božić, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Želim svim našim građanima koji su vjerujući narod da čestitam ove praznike. Želim da provedu i Badnje veče i sutrašnji Božić u porodičnoj sreći, posebno u dobrom zdravlju. Da svi zajedno živimo u stabilnoj i jakoj Republici Srpskoj i mislim da to i jeste naše opredjeljenje - poručila je Cvijanovićeva.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Savjeti

Da li položajnik mora da bude muško?

Ističe da ovakva okupljanja imaju svečani karakter ali isto tako pokazuju sposobnost naroda da zadrži svoj identitet, svoju vjeru i tradiciju, te kako kaže, i da uvijek bude okupljen oko važnih praznika.

Željka Cvijanović

