Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

Ovo nam je tradicionalno okupljanje u naselju Paprikovac oko crkve, povodom Badnjeg dana i Badnje večeri čekajući nadolazeći Božić, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Želim svim našim građanima koji su vjerujući narod da čestitam ove praznike. Želim da provedu i Badnje veče i sutrašnji Božić u porodičnoj sreći, posebno u dobrom zdravlju. Da svi zajedno živimo u stabilnoj i jakoj Republici Srpskoj i mislim da to i jeste naše opredjeljenje - poručila je Cvijanovićeva.

Ističe da ovakva okupljanja imaju svečani karakter ali isto tako pokazuju sposobnost naroda da zadrži svoj identitet, svoju vjeru i tradiciju, te kako kaže, i da uvijek bude okupljen oko važnih praznika.