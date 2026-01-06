Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
06.01.2026
16:08
Komentari:0
Ovo nam je tradicionalno okupljanje u naselju Paprikovac oko crkve, povodom Badnjeg dana i Badnje večeri čekajući nadolazeći Božić, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Želim svim našim građanima koji su vjerujući narod da čestitam ove praznike. Želim da provedu i Badnje veče i sutrašnji Božić u porodičnoj sreći, posebno u dobrom zdravlju. Da svi zajedno živimo u stabilnoj i jakoj Republici Srpskoj i mislim da to i jeste naše opredjeljenje - poručila je Cvijanovićeva.
Savjeti
Da li položajnik mora da bude muško?
Ističe da ovakva okupljanja imaju svečani karakter ali isto tako pokazuju sposobnost naroda da zadrži svoj identitet, svoju vjeru i tradiciju, te kako kaže, i da uvijek bude okupljen oko važnih praznika.
Društvo
38 min0
Društvo
41 min0
Svijet
55 min0
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
08
16
01
16
00
15
53
Trenutno na programu