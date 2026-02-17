Logo
Povrijeđena djevojka stabilnijeg zdravstvenog stanja

17.02.2026

09:13

Foto: Samir Jordanovic/Anadolija

Nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu, ljekari Opšte bolnice "Prim dr Abdulah Nakaš" vode bitku za život teško povrijeđene 17-godišnjakinje.

Njeno zdravstveno stanje postepeno se stabilizuje, ali još uvijek je teško.

Scena

Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić

“Pacijentkinja je klinički stabilnija, ali i dalje zahtijeva intenzivan tretman na Odjeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju, uz nastavak rane rehabilitacije”, kazao je direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović.

Podsjetimo, Sarajevo je 12. februara potresla vijest o nesreći u kojoj je, kako se sumnja usljed tehničkog kvara, stari tramvaj usmrtio mladog studenta Erdoana Morankića. Teško povrijeđena Ella Jovanović i dalje se oporavlja.

Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

