Povrijeđena djevojka stabilnijeg zdravstvenog stanja

17.02.2026
09:13
Komentari:0
Nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu, ljekari Opšte bolnice "Prim dr Abdulah Nakaš" vode bitku za život teško povrijeđene 17-godišnjakinje.
Njeno zdravstveno stanje postepeno se stabilizuje, ali još uvijek je teško.
Scena
Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić
“Pacijentkinja je klinički stabilnija, ali i dalje zahtijeva intenzivan tretman na Odjeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju, uz nastavak rane rehabilitacije”, kazao je direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović.
Podsjetimo, Sarajevo je 12. februara potresla vijest o nesreći u kojoj je, kako se sumnja usljed tehničkog kvara, stari tramvaj usmrtio mladog studenta Erdoana Morankića. Teško povrijeđena Ella Jovanović i dalje se oporavlja.
Svijet
2 h0
Banja Luka
2 h0
Društvo
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
18
11
17
11
13
11
12
Trenutno na programu