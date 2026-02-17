Logo
Obilne padavine širom BiH, u ovim dijelovima se očekuju bujične poplave

17.02.2026

07:25

Вријеме
Foto: ATV

Prema najnovijoj prognozi meteorologa Bh Meteo, tokom noći na utorak i u utorak do poslijepodnevnih sati očekuje se glavnina padavina širom BiH, uz lokalno jače i obilnije količine.

U većem dijelu zemlje prognozira se između 10 i 30 milimetara padavina, dok bi u pojedinim dijelovima sjeverne i sjeveroistočne BiH moglo pasti i do 50 milimetara kiše. Upravo na tom području postoji povećan rizik od lokalnih bujičnih poplava, s obzirom na zasićenost tla i intenzitet padavina u kratkom vremenskom periodu.

Svijet

Počinje kineska Nova godina

Kiša u nizinama, snijeg na višim područjima

U nižim krajevima preovladavaće kiša, uz povremenu susnježicu i snijeg tokom jačih padavinskih talasa. Na nadmorskim visinama iznad 400 do 500 metara očekuje se formiranje snježnog pokrivača, dok bi planinska područja mogla dobiti 10 do 30 centimetara novog snijega.

Padavine će tokom utorka poslijepodne postepeno slabiti i prestajati, ali su u večernjim satima još mogući lokalni pljuskovi, ledena kiša, susnježica i snijeg.

Novi talas padavina krajem sedmice

Srijeda bi trebala donijeti kratkotrajnu stabilizaciju vremena, dok se u četvrtak i petak očekuje novi talas padavina, mjestimično i obilnijih. Uz to, u četvrtak se prognozira jak do olujan jugo, a u petak, uz osjetnije zahlađenje, duvaće umjeren do jak sjeverac i bura.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 17. februar: Šta nam zvijezde donose danas?

Temperature će u srijedu i četvrtak biti u porastu, a u sjevernim i sjeveroistočnim krajevima u četvrtak je moguće i do 18 stepeni Celzijusa. Već od petka slijedi osjetnije zahlađenje, dok bi od nedjelje moglo uslijediti novo zatopljenje.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje su moguće bujične vode, te praćenje zvaničnih upozorenja nadležnih službi kažu iz BhMeteo.

