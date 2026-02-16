Kupiti ili iznajmiti stan?

Cijene stanova rastu ali i kirije. Zato je svakodnevna dilema da li je isplativije dići kredit ili plaćati najam.

" Najbolje je dići kredit, dok su još pogotovo mladi bračni parovi, evo ja sam podstanar 30 godina do sad sam mogao vratiti kredit. Skupo je“,

„Sve zavisi kolike su kamate, kolike su plate, koliko može čovjek da priušti sebi, najbolje imati svoj krov.“

„Kad bi bio ljudima siguran posao najbolje dignuti kredit staviti hipoteku i kupiti stan a ne davati kiriju nekom vlasniku stana.

„Mala je sigurnost zaduživati se ako je čovjeku posao pod upitnikom, privatni sektor, sad jeste na poslu, sutra niste. Jedino to pitanje najlakše mogu riješiti ovi koji su zaposleni u javnom sektoru“, neki su od komentara građana.

Na primjer za stan od 200.000 KM uz kredit na 20 godina mjesečna rata bi iznosila oko 1.280 KM. Na kraju isplate banci bi bilo isplaćeno daleko više od pozajmljenog novca.

Tržište nekretnina u Banjaluci vrlo je aktivno, potražnja je stabilna posebno za stanovima manje i srednje kvadrature. Cijena zavisi i od lokacije i opremljenosti stana.

„Presjek cijena je od 2.800 Šargovac do 7.000 u centru grada, pričam o novogradnji“, kaže Miljan Đurica agent za nekretnine.

A ako se ipak odlučite za najam stana budite spremni izdvojiti i do pola minimalne plate jer ovih dana u Banjaluci cijene najma idu u nebo.

„Cijene stanova se kreču od 500 do 1000 KM za manje i srednje stanove. Luksuzniji stanovi se kreću od 1500 KM do čak 2000 KM. Garsonjera zavisi da li je novija gradnja od 350 KM do 550 KM", kaže Miljan Đurica agent za nekretnine.

Bez obzira na cijene, potražnja za kupovinom stana ne opada. Oko 70% ljudi koji se odluče na kupovinu stana novac obezbjede iz kreditnih sredstava, dok svega 30% se odlučuje na gotovinu.

Tržište nekretnina nudi različite opcije. Bilo da se odlučite da kupite stan ili ga iznajmite. Jedan ovako luksuzno opremljen stan koštaće vas 210.000 KM dok je najam istog 750 KM.