Američka vojska je stigla: Sprema se novi napad?

B92

16.02.2026

20:57

Америчка војска
Foto: George Pak/Pexels

Oko 100 američkih vojnika stiglo je u Nigeriju, potvrdio je danas portparol nigerijske vojske, prenosi Rojters.

Kako navodi agencija, Vašington pojačava svoju vojnu operaciju protiv onoga što naziva "ekstremizmom".

Ovaj potez dolazi nakon što su Sjedinjene Države izvele vazdušne napade usmjerene na militante povezane sa grupom Islamska država u decembru, a manji američki vojni tim već djeluje na terenu kako bi pomogao u jačanju obavještajnih kapaciteta Nigerije.

Predsjednik SAD Donald Tramp naredio je 25. decembra prošle godine napade koje je nazvao "božićnim poklonom".

"Htjeli su to da urade ranije. A ja sam rekao: 'Ne, hajde da poklonimo božićni poklon.' Nisu mislili da će se to desiti, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan", rekao je Tramp za briselski portal Politiko.

