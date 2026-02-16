Američka vojska je stigla: Sprema se novi napad?

Kako navodi agencija, Vašington pojačava svoju vojnu operaciju protiv onoga što naziva "ekstremizmom".

Ovaj potez dolazi nakon što su Sjedinjene Države izvele vazdušne napade usmjerene na militante povezane sa grupom Islamska država u decembru, a manji američki vojni tim već djeluje na terenu kako bi pomogao u jačanju obavještajnih kapaciteta Nigerije.

Predsjednik SAD Donald Tramp naredio je 25. decembra prošle godine napade koje je nazvao "božićnim poklonom".

"Htjeli su to da urade ranije. A ja sam rekao: 'Ne, hajde da poklonimo božićni poklon.' Nisu mislili da će se to desiti, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan", rekao je Tramp za briselski portal Politiko.

